Песков назвал сообщения о «судьбоносном выступлении» Путина фейком

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ряд СМИ и Telegram-каналов выдали фейк за его слова в преддверии обращения главы государства.

Песков сообщил о совещании Путина с руководителями силовых ведомств

Ранее распространилась новость о том, что выступление Владимира Путина будет «определяющим и судьбоносным» Слова приписали пресс-секретарю президента.

Песков назвал эти сообщения фейком.

«Такого заявления не было. Очень непрофессионально со стороны многих», - сказал Песков в беседе с РИА Новости.

Обращение Путина к россиянам показали вечером в понедельник. Глава государства поблагодарил силовиков, участвовавших в подавлении мятежа ЧВК «Вагнер», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ЧВК "Вагнер"Дмитрий ПесковВладимир Путин

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