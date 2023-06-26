Песков назвал сообщения о «судьбоносном выступлении» Путина фейком

Ранее распространилась новость о том, что выступление Владимира Путина будет «определяющим и судьбоносным» Слова приписали пресс-секретарю президента.

Песков назвал эти сообщения фейком.

«Такого заявления не было. Очень непрофессионально со стороны многих», - сказал Песков в беседе с РИА Новости.

Обращение Путина к россиянам показали вечером в понедельник. Глава государства поблагодарил силовиков, участвовавших в подавлении мятежа ЧВК «Вагнер», передает «Радиоточка НСН».

