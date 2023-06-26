Песков назвал сообщения о «судьбоносном выступлении» Путина фейком
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ряд СМИ и Telegram-каналов выдали фейк за его слова в преддверии обращения главы государства.
Ранее распространилась новость о том, что выступление Владимира Путина будет «определяющим и судьбоносным» Слова приписали пресс-секретарю президента.
Песков назвал эти сообщения фейком.
«Такого заявления не было. Очень непрофессионально со стороны многих», - сказал Песков в беседе с РИА Новости.
Обращение Путина к россиянам показали вечером в понедельник. Глава государства поблагодарил силовиков, участвовавших в подавлении мятежа ЧВК «Вагнер», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru