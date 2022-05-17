Песков назвал «прямым воровством» возможную передачу активов РФ Украине
17 мая 202213:14
Передача Украине замороженных российских активов станет прямым воровством, эти шаги, если они будут совершены, не останутся без ответа. Такое заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Ранее о том, что передача Украине российских активов стала бы воровством, заявил 10 мая и глава МИД РФ Сергей Лавров.
новость дополняется
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 543 / сут.
Умерли
378 тыс.+88 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+5 379 / сут.
- Sky News: Более 60% британцев не включают отопление из-за экономии денег
- Глава Минцифры подтвердил, что Россия не собирается закрывать YouTube
- МИД: Переговоры с Украиной не идут
- Лавров: Россия не останется без интернета
- В ЛНР рассказали о взятии в котел около 16 тысяч украинских солдат под Северодонецком и Лисичанском
- На шахте «Таштагольская» в Кузбассе произошел горный удар
- Минобороны: За сутки в плен сдались 265 украинских силовиков с «Азовстали»
- СМИ: Минстрой подготовил пессимистичный сценарий строительства жилья
- В Кремле допустили разблокировку Facebook и Instagram
- Песков опроверг данные о готовящемся визите Путина в Анкару
16 мая 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru