Песков назвал «прямым воровством» возможную передачу активов РФ Украине

Передача Украине замороженных российских активов станет прямым воровством, эти шаги, если они будут совершены, не останутся без ответа. Такое заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Ранее о том, что передача Украине российских активов стала бы воровством, заявил 10 мая и глава МИД РФ Сергей Лавров.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДеньгиУкраинаРезервный ФондСергей ЛавровДмитрий Песков
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