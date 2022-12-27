Песков назвал провокацией заявления о принуждении Армении войти в СГ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Армению никто не принуждает входить в Союзное государство РФ и Белоруссии, сообщает ТАСС.
Ранее секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что в Москве пытаются принудить Ереван войти в Союзное государство. В частности, о считает, что в СГ аннулируется суверенитет республики, но Россия якобы хочет видеть республику в интеграционном объединении.
«Такие заявления можно рассматривать как провокационные. Они не соответствуют действительности. Никто из российских чиновников это не говорил и ни через кого не доводил до армянской стороны», - заявил Песков.
Союзное государство России и Белоруссии было создано больше 20 лет назад. Между сторонами сейчас разработано около 30 интеграционных документов, которые позволят усилить экономики, снять действующие барьеры для бизнеса, максимально уровнять в правах россиян и белорусов.
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