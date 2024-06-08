Песков назвал несправедливым решение лишить ФШР членства в ФИДЕ
Россия считает решение Международной шахматной федерации (FIDE) о лишении членства Федерации шахмат РФ несправедливым и намерена отстаивать свои интересы. Об этом заявил председатель попечительского совета ФШР, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«До сих пор у нас с FIDE были очень конструктивные отношения, надеемся, что речь идет о недопонимании, которое нам удастся преодолеть», — указал Песков.
Ранее комиссия по этике и дисциплине FIDE решила исключить ФШР из состава организации на два года. Меры связаны с тем, что российское объединение включило в свой состав федерации новых регионов. Исключение не затрагивает права на участие в шахматной деятельности игроков, арбитров, тренеров и клубов ФШР.
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