Песков назвал несправедливым решение лишить ФШР членства в ФИДЕ

«До сих пор у нас с FIDE были очень конструктивные отношения, надеемся, что речь идет о недопонимании, которое нам удастся преодолеть», — указал Песков.

Ранее комиссия по этике и дисциплине FIDE решила исключить ФШР из состава организации на два года. Меры связаны с тем, что российское объединение включило в свой состав федерации новых регионов. Исключение не затрагивает права на участие в шахматной деятельности игроков, арбитров, тренеров и клубов ФШР.

