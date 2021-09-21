Песков назвал голословными выводы ЕСПЧ по делу Литвиненко

Выводы Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу о смерти бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко «как минимум голословны». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя опубликованное во вторник постановление суда.

ЕСПЧ обязал Россию выплатить вдове Александра Литвиненко €100 тысяч компенсации

«Вряд ли ЕСПЧ обладает какими-то полномочиями или технологическими возможностями обладать информацией на этот счет. До сих пор нет никаких результатов этого расследования», — подчеркнул Песков, добавив, что Кремль «не готов прислушиваться к таким решениям».

Ранее ЕСПЧ признал нарушение прав по «Право на жизнь» Европейской конвенции по правам человека и постановил, что Россия должна компенсировать вдове Литвиненко Марии Картер 100 тысяч евро за моральный ущерб, а также возместить 22,5 тысячи евро судебных издержек. По данным ЕСПЧ, РФ не провела эффективного расследования смерти Литвиненко и не обеспечила привлечения к ответственности названных в качестве исполнителей убийства депутата Госдумы Андрея Лугового и предпринимателя Дмитрия Ковтуна.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Александр ЛитвиненкоЕСПЧДмитрий Песков
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