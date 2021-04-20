Песков назвал абсурдом обвинения Чехии в адрес россиян Петрова и Боширова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти не намерены анализировать обвинения Чехии в адрес граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова, сообщает РИА Новости.

«Подобные совершенно абсурдные обвинения не являются поводом для какого-то анализа», - отметил представитель Кремля.

По его словам, также власти РФ не будут проверять, действительно ли Боширов и Петров пересекали границу и ездили в Чехию.

Ранее чешская полиция, в связи с расследованием «обстоятельств серьёзного преступления», объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова, сообщает RT. Великобритания считает россиян причастными к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что подобные заявления являются попыткой западных партнёров отвлечь от своих внутренних проблем, а Петров и Боширов являются их «любимой парой».