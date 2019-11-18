Песков: Кремль готовится к саммиту в нормандском формате 9 декабря

Подготовка к саммиту в нормандском формате 9 декабря вступила в завершающую стадию. Как пишет ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Кроме того, представитель Кремля подчеркнул, что в понедельник, 18 ноября, Владимир Путин проведет международный телефонный разговор. Песков не назвал имена собеседников главы государства, но добавил, что беседа «будет во многом связана с подготовкой к нормандскому формату».

Ранее бывший депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров в ходе пресс-конференции НСН заявил, что в настоящий момент преград для встречи лидеров «нормандской четверки» нет.

«Проблема не в том, где встречаться, а в том – с кем встречаться и о чем говорить. “Нормандский формат” был заморожен более трех лет. Это единственная площадка, на которой можно было бы решать вопросы, связанные с войной в Донбассе. Эта площадка не работала, и мы знаем, по каким причинам. После этого прошли выборы на Украине… Зеленский пообещал установить мир в Донбассе. Полгода прошло – никаких подвижек в этом плане нет. Но он не отказывается от того, что говорил в период своей избирательной кампании. Три условия, которые были необходимы для встречи в “нормандском формате” – разведение сил и средств в Станице Луганской, в Петровском и Золотом - выполнены. Сегодня нет никаких преград для того, чтобы встретиться в “нормандском формате”», - считает он.

На прошлой неделе стало известно, что встреча лидеров России, Украины, Франции и Германии состоится 9 декабря в Париже, отмечает RT.

