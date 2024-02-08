Песков: Карлсон не нуждается в защите Москвы после интервью с Путиным

Ранее Карлсон посетил РФ и взял интервью у главы государства. Запись беседы будет опубликована 9 февраля в 02:00 мск. СМИ сообщали, что журналист может попасть под санкции Евросоюза в связи с интервью. Кроме того, бывший глава аппарата вице-президента США Билл Кристол предлагал не пускать Карлсона обратно в страну.

Как отметил Песков, интервью Путина американскому журналисту разместят на сайте Кремля утром 9 февраля. На ресурсе опубликуют видео и полный транскрипт на русском и английском языках. По словам представителя Кремля, визит Карлсона и его беседа с российским президентом вызвала «зашкаливающий» резонанс.

Вместе с тем Песков подчеркнул, что журналист не нуждается в защите со стороны Москвы.

«Я думаю, что он может постоять за себя. Помимо не совсем вменяемых голосов в Соединенных Штатах, там звучат и вменяемые голоса, поэтому будем смотреть. Для нас важно, чтобы как можно больше людей в мире ознакомились с мировоззрением и с точкой зрения главы российского государства», — указал пресс-секретарь.

