Песков: Карлсон не нуждается в защите Москвы после интервью с Путиным
Американский журналист Такер Карлсон вряд ли нуждается в защите со стороны России после интервью с лидером страны Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее Карлсон посетил РФ и взял интервью у главы государства. Запись беседы будет опубликована 9 февраля в 02:00 мск. СМИ сообщали, что журналист может попасть под санкции Евросоюза в связи с интервью. Кроме того, бывший глава аппарата вице-президента США Билл Кристол предлагал не пускать Карлсона обратно в страну.
Как отметил Песков, интервью Путина американскому журналисту разместят на сайте Кремля утром 9 февраля. На ресурсе опубликуют видео и полный транскрипт на русском и английском языках. По словам представителя Кремля, визит Карлсона и его беседа с российским президентом вызвала «зашкаливающий» резонанс.
Вместе с тем Песков подчеркнул, что журналист не нуждается в защите со стороны Москвы.
«Я думаю, что он может постоять за себя. Помимо не совсем вменяемых голосов в Соединенных Штатах, там звучат и вменяемые голоса, поэтому будем смотреть. Для нас важно, чтобы как можно больше людей в мире ознакомились с мировоззрением и с точкой зрения главы российского государства», — указал пресс-секретарь.
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