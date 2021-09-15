Песков: Эффективность «Спутника V» высокая, Путина — еще выше

Самоизоляция никак не повлияла на рабочий график президента России Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, Путин продолжает участие в рабочих мероприятиях. Песков подчеркнул, что глава государства «чувствует себя прекрасно и абсолютно здоров».

Кроме того, пресс-секретарь президента сравнил российского лидера с отечественной вакциной от коронавируса «Спутник V».

«Путин и "Спутник V" работают в обычном режиме. Эффективность "Спутника" доказана, она весьма высокая. Президента — еще выше», — цитирует Пескова Ura.ru.

Представитель президента добавил, что сейчас круг общения Путина ограничен, глава государства сдает необходимые тесты, однако неизвестно, как долго он пробудет на самоизоляции.

Напомним, накануне Путин сообщил о решении уйти на самоизоляцию из-за случаев COVID-19, выявленных в его окружении.

