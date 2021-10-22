Песков: Дата и место встречи Путина и Вучича определены
Дата и место встречи президентов России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича определены, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Слова представителя Кремля приводит РИА Новости. Песков добавил, что подробности о предстоящей встрече сообщат своевременно.
«Мы сообщим своевременно, пока мы не готовы ещё. Мы вместе сообщим с нашими сербскими коллегами», — заявил пресс-секретарь.
Встреча лидеров РФ и Сербии запланирована на 25 ноября, сообщает RT. Вучич намерен в ходе своего визита выступить в Госдуме на русском языке и уже начал подготовку, отмечает телеканал «360».
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