Песков анонсировал заявление по Украине после встречи Путина с африканскими лидерами

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что по итогам встречи президента России Владимира Путина с африканскими лидерами готовится совместное заявление по Украине.

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Песков рассказал, что встреча двух лидеров завершилась в районе двух часов ночи. Дискуссия проходила в закрытом режиме. В настоящий момент готовится совместное краткое заявление по Украине, отметил пресс-секретарь президента России.

По его словам, сейчас стороны ведут согласование заявления.

Ранее Путин на встрече с африканской миссией по Украине заявил, что Москва готова искать пути мирного урегулирования конфликта, напоминают «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
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