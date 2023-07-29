Песков анонсировал заявление по Украине после встречи Путина с африканскими лидерами
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что по итогам встречи президента России Владимира Путина с африканскими лидерами готовится совместное заявление по Украине.
Песков рассказал, что встреча двух лидеров завершилась в районе двух часов ночи. Дискуссия проходила в закрытом режиме. В настоящий момент готовится совместное краткое заявление по Украине, отметил пресс-секретарь президента России.
По его словам, сейчас стороны ведут согласование заявления.
Ранее Путин на встрече с африканской миссией по Украине заявил, что Москва готова искать пути мирного урегулирования конфликта, напоминают «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru