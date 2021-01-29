«Первый звонок». Лукашенко прокомментировал несогласованные акции в России

Президент Беларуссии Александр Лукашенко заявил, что несанкционированные акции, прошедшие в России 23 января - это «удар по основным фигурам, по вертикали власти», передаёт БелТА.

На встрече со студентами белорусский лидер рассказал, что акции в РФ - это «первый звонок», только начало, и что оппозиция будет «потихоньку качать».

«В зависимости от массовости процессов будет их интенсивность. В сентябре думские выборы, и к этому будут готовить общество», - отметил президент.

Лукашенко добавил, что такие события, как, например, стрельба по Белому дому в России, «никогда это не повторятся», потому что «руководители РФ сумеют этому противостоять».

Глава республики также заявил, что с помощью массовых протестов в Беларуссии хотели «осуществить блицкриг, чтобы получить трамплин для наступления против России». По его мнению, митинга в Белоруссии были проверкой - «если здесь пройдёт, значит, пройдёт и у других».

«Не затормози их здесь, они бы ринулись и туда, уже современным образом, через соцсети», - подчеркнул Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что страны СНГ находятся в зоне интересов «США и Евросоюза в целом», и Запад хочет разорвать содружество, чего допустить нельзя. По его словам, после событий в республике это понимает и Россия, и другие постсоветские республики, поэтому «никто не расслабляется».

Несанкционированные акции, которые прошли по всей России 23 января, были организованы сторонниками оппозиционера Алексея Навального. Во ФСИН заявили, что блогер «с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока» по делу «Ив Роше». Химкинский суд Москвы на выездном заседании в УВД города вынес решение об аресте Навального до 15 февраля.

