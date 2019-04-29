Первый центр выдачи паспортов жителям ЛНР открылся в России

Первый центр выдачи российских паспортов по упрощённой схеме жителям самопровозглашенной Луганской народной республики заработал в РФ. Он открылся в городе Новошахтинске Ростовской области, сообщил представитель МВД по вопросам миграции Кирилл Алзинов.

Как отмечает Газета.ру, паспортный центр пока функционирует в режиме тестирования. Пока принимаются необходимые документы от уполномоченных лиц ЛНР, уточняет RT. Завтра должен открыться второй паспортный центр для получения российского гражданства жителями Донецкой народной республики.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российского гражданства жителями некоторых областей востока Украины. В то же время, как отмечает РИА ФАН, Москва пока не ведёт речь об упрощенной выдаче паспортов всем желающим гражданам Украины. С таким комментарием выступил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

