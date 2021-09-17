Первый розыгрыш квартир и автомобилей среди участников онлайн-голосования пройдет 18 сентября
Розыгрыш квартир и автомобилей среди участников электронного голосования в столице пройдет 18 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Розыгрыш пройдет в прямом эфире телеканала «Москва 24». Начало в 9 утра. Результаты также будут опубликованы на сайте телеканала. Также победителям будут направлены смс-сообщения.
Участие в первом розыгрыше смогут принять все, проголосовавшие 17 сентября до 20 вечера.
Электронное голосование проходит с 17 по 19 сентября.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,2 млн+19 905 / сут.
Умерли
197 тыс.+791 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+16 619 / сут.
- ЦИК назвал явку на выборах в Госдуму в первый день
- Более 100 DDоS-атак совершено на сервис по наблюдению за онлайн-выборами
- Фермер Олег Сирота проголосовал на выборах вместе со своей козой Меркель
- В Германии более 800 граждан привили просроченной вакциной Moderna
- Более миллиона москвичей проголосовало на выборах дистанционно
- Рыцари в доспехах проголосовали на выборах в Рязани
- Украина ввела санкции против сотрудников ФСБ за якобы причастность к отравлению Навального
- Пожилая туристка из России скончалась на пляже Кипра
- Защита обжаловала арест дезинсектора по делу о смертельном отравлении в Москве
- Космонавты на МКС приняли участие в выборах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru