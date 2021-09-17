Первый розыгрыш квартир и автомобилей среди участников онлайн-голосования пройдет 18 сентября

Розыгрыш квартир и автомобилей среди участников электронного голосования в столице пройдет 18 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.



Розыгрыш пройдет в прямом эфире телеканала «Москва 24». Начало в 9 утра. Результаты также будут опубликованы на сайте телеканала. Также победителям будут направлены смс-сообщения.

Участие в первом розыгрыше смогут принять все, проголосовавшие 17 сентября до 20 вечера.

Электронное голосование проходит с 17 по 19 сентября.

