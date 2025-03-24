Переговоры России и США в Эр-Рияде завершились после 12 часов обсуждений

Переговоры между делегациями России и США в Эр-Рияде завершились после более 12 часов обсуждений. Встреча началась в понедельник утром, сообщает РИА Новости.

Российскую сторону на переговорах представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Со стороны США участвовали высокопоставленные представители администрации, однако их имена не были раскрыты.