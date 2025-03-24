Переговоры России и США в Эр-Рияде завершились после 12 часов обсуждений
Переговоры между делегациями России и США в Эр-Рияде завершились после более 12 часов обсуждений. Встреча началась в понедельник утром, сообщает РИА Новости.
Российскую сторону на переговорах представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Со стороны США участвовали высокопоставленные представители администрации, однако их имена не были раскрыты.
По информации источников агентства, итоговое совместное заявление России и США по результатам переговоров будет опубликовано на завтра.
Переговоры носили закрытый характер, и пока не сообщается о содержании обсуждавшихся тем, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru