Переговоры России и США в Эр-Рияде завершились после 12 часов обсуждений

Переговоры между делегациями России и США в Эр-Рияде завершились после более 12 часов обсуждений. Встреча началась в понедельник утром, сообщает РИА Новости.

Российскую сторону на переговорах представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Со стороны США участвовали высокопоставленные представители администрации, однако их имена не были раскрыты.

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По информации источников агентства, итоговое совместное заявление России и США по результатам переговоров будет опубликовано на завтра.

Переговоры носили закрытый характер, и пока не сообщается о содержании обсуждавшихся тем, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Мария Захарова
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