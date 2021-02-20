Переговоры Путина с Лукашенко продлятся весь понедельник

В понедельник президент России Владимир Путин будет иметь целый день переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как сообщалось ранее, президенты России и Белоруссии проведут переговоры в Сочи в ближайший понедельник, 22 февраля. По его словам, переговоры ожидаются «весьма продолжительные».

Ранее предстоящую встречу в начале 20-х чисел февраля анонсировал Лукашенко. Он также предложил провести заседание Высшего государственного совета Союзного государства для обсуждения текущей ситуации. Среди возможных тем президент Белоруссии назвал западные санкции, по поводу которых, по его словам, «не стоит париться», а также общую ситуацию в мире. Как подчеркнул Лукашенко, он едет в Москву не для того, чтобы просить очередной кредит.

Одной из тем предстоящих переговоров станет дальнейшее развитие процессов интеграции в рамках Союзного государства. В Минске, в свою очередь, добавили, что Лукашенко хочет обсудить с Путиным совместное реагирование на наиболее острые вызовы, в том числе в военной сфере. Они также обменяются точками зрения по международной повестке.

Как сообщала ранее Свободная пресса, переговоры пройдут без финальной пресс-конференции.

