Переговоры Путина и Байдена в узком составе длились два часа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры Владимира Путина и президента США Джо Байдена в узком составе завершились, сообщает РИА Новости.
Встреча российского и американского лидеров началась в Женеве на вилле Ла Гранж в 14:36 по московскому времени. Таким образом, переговоры в узком составе, в ходе которых Путина и Байдена сопровождали глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен, продолжались почти два часа.
Ранее президент России поблагодарил своего американского коллегу за инициативу встречи и выразил надежду, что она «будет продуктивной», сообщает RT. Глава Белого Дома, в свою очередь, от метил, что «любая встреча лицом к лицу является полезной».
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