Переговоры Путина и Байдена в узком составе длились два часа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры Владимира Путина и президента США Джо Байдена в узком составе завершились, сообщает РИА Новости.

Встреча российского и американского лидеров началась в Женеве на вилле Ла Гранж в 14:36 по московскому времени. Таким образом, переговоры в узком составе, в ходе которых Путина и Байдена сопровождали глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен, продолжались почти два часа.

Ранее президент России поблагодарил своего американского коллегу за инициативу встречи и выразил надежду, что она «будет продуктивной», сообщает RT. Глава Белого Дома, в свою очередь, от метил, что «любая встреча лицом к лицу является полезной».

