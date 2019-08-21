Переговоры президентов России и Финляндии начались в Хельсинки. Лидер Суоми Саули Ниинистё предварил беседу приветствием Владимира Путина на русском языке. Он сказал, что рад новой встрече, переадет RT.

По словам финского президента, в Хельсинки очень пристально следила за прошедшими в Марселе переговорами лидеров Франции и России. Ниинистё выразил надежду, что визит Владимира Путина будет успешным, поскольку это всем необходимо.

Предполагается что президенты обсудят широкую повестку - тенденции в мире и геополитике, ситуацию на Украине, вопросы Арктик и полёты над Балтикой.

Как отмечает РИА фАН, по окончании переговоров состоится пресс-конференция, затем президенты отправятся к причалу крепости Свеаборг. В ходе рабочего обеда Путин и Ниинистё продолжат обсуждать актуальные вопросы.

