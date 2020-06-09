Переболевший COVID-19 премьер Армении приедет в Москву на парад 24 июня
Глава правительства Армении Никол Пашинян принял приглашение Москвы и приедет 24 июня на парад Победы, перенесённый с 9 мая из-за пандемии коронавируса. Об этом проинформировала пресс-секретарь премьер-министра Мане Геворкян.
Пашиняна решил посетить в этот день российскую столицу, несмотря на диагностированный у него недавно коронавирус. Премьер-министр сумел выздороветь, медик разрешили ему свободное перемещение, сообщает РЕН ТВ. Никол Пашинян уже не представляет угрозы для окружающих, он не выделяет коронавирус.
Как отмечает RT, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Москва собирается направить приглашения на парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне лидеров стран СНГ.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
485 тыс.+8 595 / сут.
Умерли
6 142+171 / сут.
Выздоровели
242 тыс.+11 709 / сут.
- Новые правила ФТС обернулись задержками доставки посылок
- Дочь Ефремова прокомментировала ДПТ с участием отца
- Прокуратура Москвы проконтролирует дело Ефремова о смертельном ДТП
- Число жертв COVID-19 в России перевалило за 6 тысяч
- Адвокат призвал не делать поспешных выводов о смертельном ДТП пьяного Ефремова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru