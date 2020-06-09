Переболевший COVID-19 премьер Армении приедет в Москву на парад 24 июня

Глава правительства Армении Никол Пашинян принял приглашение Москвы и приедет 24 июня на парад Победы, перенесённый с 9 мая из-за пандемии коронавируса. Об этом проинформировала пресс-секретарь премьер-министра Мане Геворкян.

Пашиняна решил посетить в этот день российскую столицу, несмотря на диагностированный у него недавно коронавирус. Премьер-министр сумел выздороветь, медик разрешили ему свободное перемещение, сообщает РЕН ТВ. Никол Пашинян уже не представляет угрозы для окружающих, он не выделяет коронавирус.

Как отмечает RT, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Москва собирается направить приглашения на парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне лидеров стран СНГ.

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ФОТО: РИА Новости//Асатур Есаянц
ТЕГИ:КоронавирусПарадАрмения
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