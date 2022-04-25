Пентагон: ВС РФ не ведет провокаций в отношении континентальной части США

В Пентагоне заявили, что не видят никаких провокаций со стороны ВС РФ в отношении континентальной части США. Такое заявление сделал глава Северного командования ВС США генерал Глен Ванхёрк, передает ТАСС.

По словам Ванхёрка, в ведомстве не наблюдают каких-либо действий РФ вблизи континента, которые могли бы вызывать обеспокоенность. Он уточнил также, что говорит и о российском военно-морском флоте.

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».







