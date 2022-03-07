Пентагон: в Европе находится около 100 тысяч военных США

В Пентагоне заявили, что около 100 тысяч американских военно служащих распределены по территории Европы, передает РИА Новости.

В ведомстве заявили о намерении направить в Европу еще более 500 военных.

Кроме того, Минобороны США отметило, что не видит признаков, которые бы говорили о намерении РФ направить на территории Украины дополнительную военные силы.

Пентагон начал увеличивать число военных в Европе после того, как в конце прошлого года распространил информацию о возможном нападении РФ на Украину.







