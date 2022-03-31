Пентагон: США вывели свои корабли из Черного моря

ВМС США вывели свои корабли из акватории Черного моря из-за ситуации на Украине. Об этом сообщил представитель Пентагона Джо Кирби, передает «Интерфакс».



Кирби отметил, что решение об их возвращении будут приниматься, исходя из интересов нацбезопасности. Он отметил, что это решение принято для демонстрации, что США не заинтересованы в эскалации конфликта.



Военная операция РФ на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

