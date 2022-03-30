Пентагон: США считают Россию острой угрозой

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что власти США видят в России острую угрозу, передает ТАСС.

Таким образом, Кирби ответил на вопрос «считают ли США Россию почти равным соперником».

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ФОТО: flickr/David B. Gleason
ТЕГИ:Пентагон
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