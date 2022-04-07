Пентагон передавал разведданные Украине для ведения боевых действий на Донбассе

Глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил передачу Вооруженным силам Украины разведывательных данных для ведения боевых действий на территории Донбасса. Об этом сообщает ТАСС по итогам слушаний в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.

Также Остин, отвечая на вопрос журналиста, отметил, что Вашингтон «не отговаривает Зеленского» от наступлений с целью захвата Крымского полуострова и территории Донбасса.

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».





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ФОТО: flickr/David B. Gleason
ТЕГИ:УкраинаСШАПентагон
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