Пентагон не видит стремлений РФ вступать в войну с НАТО

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не видят намерений властей РФ вступать в военное столкновение с НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Остина, возможное нападение РФ на одну из стран военного альянса кардинально бы изменило обстановку в геополитике. Глава Минобороны США указал на то, что за этим бы последовал коллективный ответ альянса, что предусматривает соглашение военного союза.



Остин подчеркнула, что эскалация этого потенциального конфликта могла бы перерасти в конкуренцию, которую никто бы не хотел видеть.



