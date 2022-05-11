Пентагон не видит стремлений РФ вступать в войну с НАТО
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не видят намерений властей РФ вступать в военное столкновение с НАТО. Об этом сообщает ТАСС.
По мнению Остина, возможное нападение РФ на одну из стран военного альянса кардинально бы изменило обстановку в геополитике. Глава Минобороны США указал на то, что за этим бы последовал коллективный ответ альянса, что предусматривает соглашение военного союза.
Остин подчеркнула, что эскалация этого потенциального конфликта могла бы перерасти в конкуренцию, которую никто бы не хотел видеть.
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