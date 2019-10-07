Пентагон инициировал разговор с Шойгу

Между главами американского и российского Минобороны состоялся телефонный разговор. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что инициатором диалога выступили США. Подробности разговора Сергея Шойгу и Марка Эспера пока не приводятся.

Напомним, 7 сентября Эспер заявил, что России нужно нaчaть вести себя «кaк более нормaльнaя стрaнa» и рaзделять зaпaдные ценности, чтобы добиться прогрессa.

Позднее глава МИД России Сергей Лавров и Шойгу ответили на слова американского министра обороны Марка Эспера.



