Пентагон инициировал разговор с Шойгу
7 октября 201920:20
Между главами американского и российского Минобороны состоялся телефонный разговор. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что инициатором диалога выступили США. Подробности разговора Сергея Шойгу и Марка Эспера пока не приводятся.
Напомним, 7 сентября Эспер заявил, что России нужно нaчaть вести себя «кaк более нормaльнaя стрaнa» и рaзделять зaпaдные ценности, чтобы добиться прогрессa.
Позднее глава МИД России Сергей Лавров и Шойгу ответили на слова американского министра обороны Марка Эспера.
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ФОТО: РИА Новости
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