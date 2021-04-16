Пентагон допустил временное увеличение военного контингента в Афганистане
США заявили о возможности увеличения своего военного контингента в Афганистане для обеспечения безопасного вывода войск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.
По словам Кирби, такое развитие событий "не исключено", поскольку войскам в Афганистане может потребоваться "дополнительная защита". При этом пресс-секретарь затруднился сказать, в какое время и какое число военнослужащих прибудет в страну.
Президент США Джо Байден во вторник 13 апреля заявил, что США начнут вывод войск из Афганистана 1 мая. Он также пообещал завершить процесс до 11 сентября. Вслед за Байденом о выводе войск заявили другие лидеры стран-членов НАТО.
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