Педро Кастильо лидирует на выборах президента в Перу
Представитель леворадикальной партии "Свободное Перу" Педро Кастильо по результатам подсчета 92% бюллетеней лидирует на выборах президента страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального офиса избирательных процессов (ЦИК) Перу.
Отмечается, что обработано 100% протоколов второго тура выборов. По имеющимся данным, Кастильо выбрал 8 800 081 избиратель (50,198%). При этом у его оппонентки Кейко Фухимори из правой партии "Народная сила" в настоящий момент 8 730 535 голосов, что составляет 49,802%.
При этом Фухимори лидировала при начале подсчета голосов. Кастильо призывал сторонников дожидаться завершения обработки данных в селах. Леворадикальная партия требует максимально тщательного подсчета и обработки бюллетеней.
В сообщении ЦИК указано, что около четверти электората, что составляет 6,3 млн человек, не пришли на избирательные участки. Избранный президент начнет работу в этой должности 28 июля. В Перу срок президентства составляет пять лет.
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