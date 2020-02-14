Павленский продолжит выкладывать компромат о жизни французских политиков

Сайт Pornopolitique, созданный Павленским, предлагает читателям присылать для дальнейшего обнародования фото и видеодокументы личного характера с участием видных политических деятелей Франции. Жертвой подобной атаки уже стал Бенжамен Гриво, один из главных кандидатов на пост парижского главы. Гриво, как передает агентство, вынужден был прекратить участие в выборах, которые назначены на 15 и 22 марта, из-за скандальной публикации. В опубликованной переписке наряду с фото и видео интимного характера политик, отстаивающий семейные ценности, сравнивал семью с тюрьмой. Павленский назвал его поведение лицемерием.

Местные СМИ отмечают, что публикация материалов из частной жизни является уголовно преследуемым деянием во Франции, наказание может доходить до двух лет заключения, а штраф может составить 60 тыс евро. Гриво уже заявил, что подаст в суд на того, кто опубликовал снимки и видео в сети. Однако в эфире BMF TV адвокат художника Хуан Бранко заявил, что данная акция является частью оппозиционной деятельности, развернутой его клиентом против действующего режима Эммануэля Макрона.



Художник уже не раз проводил эксцентричные и противоправные акции. Ранее парижский суд признал Павленского виновным в поджоге в 2017 году одного из филиалов «Банка Франции». Тогда он ограничился двумя годами условного срока и одним годом заключения.

