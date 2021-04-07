Патрушев обвинил США в создании биологического оружия
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев в интервью газете «Коммерсант» рассказал о своих подозрениях, что США создают биологическое оружие у границ РФ.
Он отметил, что подконтрольные США биолаборатории все чаще появляются у границ Китая и России, а власти стран, где они расположены, плохо понимают, что происходит в этих лабораториях.
«Нам говорят, что у наших границ функционируют мирные санэпидстанции, но они почему-то больше напоминают Форт-Детрик в Мэриленде, где американцы десятилетиями работают в области военной биологии», - отметил Патрушев. Он также добавил, что вокруг этих лабораторий часто фиксируют вспышки заболеваний, нехарактерные для этих регионов.
Секретарь Совбеза подчеркнул, что у России есть веские основании подозревать разработку в них биологического оружия.
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