Секретарь Совбеза России Николай Патрушев в интервью газете «Коммерсант» рассказал о своих подозрениях, что США создают биологическое оружие у границ РФ.

Он отметил, что подконтрольные США биолаборатории все чаще появляются у границ Китая и России, а власти стран, где они расположены, плохо понимают, что происходит в этих лабораториях.

«Нам говорят, что у наших границ функционируют мирные санэпидстанции, но они почему-то больше напоминают Форт-Детрик в Мэриленде, где американцы десятилетиями работают в области военной биологии», - отметил Патрушев. Он также добавил, что вокруг этих лабораторий часто фиксируют вспышки заболеваний, нехарактерные для этих регионов.

Секретарь Совбеза подчеркнул, что у России есть веские основании подозревать разработку в них биологического оружия.

