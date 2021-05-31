Патрушев допустил применение силы в ответ на недружественные действия против России
Россия в случае необходимости может ответить силовыми методами на угрозы суверенитету и территориальной целостности страны. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью «Российской газете».
Патрушев отметил, что в новой редакции Стратегии национальной безопасности подчеркивается стремление страны к «повышению предсказуемости, доверия и безопасности» международных отношений.
«Вместе с тем в ней отмечается правомерность принятия симметричных и асимметричных мер для пресечения и предотвращения недружественных действий, представляющих угрозу суверенитету и территориальной целостности Российской Федерации», — рассказал секретарь Совбеза.
Отвечая на вопрос, имеются ли в виду военные действия, Патрушев подчеркнул, что речь идет в первую очередь о введении специальных экономических мер. Однако в случае необходимости возможно использование «силовых методов принуждения».
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