Патриарх Кирилл удостоил Лаврова ордена Александра Невского
21 марта 202511:56
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил главу МИД Сергея Лаврова орденом благоверного великого князя Александра Невского I степени. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви.
Отмечается, что патриарх удостоил министра награды за вклад в развитие церковно-государственных отношений и в связи с 75-летним юбилеем.
«Желаю вам неоскудевающих сил, щедрой помощи Божией и успехов в дальнейших трудах на пользу Отечества», - указал глава РПЦ.
Ранее президент Владимир Путин наградил Сергея Лаврова орденом Андрея Первозванного, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru