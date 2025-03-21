Патриарх Кирилл удостоил Лаврова ордена Александра Невского

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил главу МИД Сергея Лаврова орденом благоверного великого князя Александра Невского I степени. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви.

Отмечается, что патриарх удостоил министра награды за вклад в развитие церковно-государственных отношений и в связи с 75-летним юбилеем.

«Желаю вам неоскудевающих сил, щедрой помощи Божией и успехов в дальнейших трудах на пользу Отечества», - указал глава РПЦ.

Ранее президент Владимир Путин наградил Сергея Лаврова орденом Андрея Первозванного, пишет RT.

