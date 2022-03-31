Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о риске новых инцидентов в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина Армении.



По словам Пашиняна, инциденты возможны с азербайджанской стороны в зоне ответственности российских миротворцев. Об этом он сообщил в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным.

После вновь вспыхнувших междоусобных столкновений в Карабахе 9 ноября прошлого года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в регионе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.

