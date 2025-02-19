Пашинян заявил о необходимости принятия новой конституции

Армении нужна новая конституция, поскольку все референдумы, проведенные для принятия действующей, имеют серьезную нелегитимность в общественном восприятии. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян во время обращения к гражданам.

«Стратегической целью принятия новой конституции является переход от остаточного функционирования безгосударственной нации к функционированию государственно-образованного народа», - сказал он.

До этого Пашинян уже заявлял, что поставил политическую цель принять новую конституцию, которая будет «органически связана с гражданами Армении». Вместе с тем оппозиция обвиняет премьер-министра в принятии очередного требования Азербайджана об исключении ссылки на Декларацию о независимости из текста основного закона.

Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку ждет от Еревана решительных шагов по изменению конституции. Министр напомнил, что в преамбуле конституции Армении содержатся территориальные претензии к Азербайджану, которые мешают достижению мирного договора, передает «Радиоточка НСН».

