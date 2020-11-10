Пашинян взял на себя ответственность за поражение в Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что несёт личную ответственность за поражение в Нагорном Карабахе.
«Это большая неудача для нас, большая катастрофа, большой траур за потерянные жизни», - сказал Пашинян во время прямого эфира в Facebook.
Также премьер отметил, что «Армения и Арцах должны жить, укрепляться и усиливаться», а также сконцентрироваться на экономическом и гуманитарном развитии.
Пашинян отметил, что решение остановиться было принято вовремя. Теперь, по его словам, следует извлечь уроки, что «поможет будущему развитию страны».
Многолетний конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября 2020 года. Стороны обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирного населения.
В ночь на 10 ноября главы России, Азербайджана и Армении подписали трёхстороннее заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. В зону конфликта введены российские миротворцы.
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