Пашинян заявил о готовности уйти в отставку по решению народа

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов покинуть свой пост «в результате решения народа». Об этом глава правительства написал на своей странице в Facebook.

Армянский премьер отметил, что народ не поддержал оппозиционное движение, требовавшее отставки премьер-министра. При этом Пашинян подчеркнул, что «судьба этой должности и будущее политическое руководство страны должны решаться народом».

По словам премьера, при восстановлении народного доверия он готов продолжать руководство республикой. В связи с этим Пашинян призвал провести в 2021 году внеочередные парламентские выборы и предложил заинтересованным политическим силам организовать консультации.

В Армении с ноября продолжаются акции протеста оппозиции. Демонстранты требуют отставки Пашиняна, подписавшего соглашение о прекращении огня в Карабахе. Документ назвали предательством армянского народа. Оппозиционеры предложили на должность Пашиняна экс-руководителя правительства страны Вазгена Манукяна.

Соглашение лидеров России, Армении и Азербайджана было подписано 9 ноября. Согласно документу, стороны конфликта в Карабахе должны прекратить военные действия, обменяться погибшими и пленными. Кроме того, Армения передаёт ряд районов Карабаха Азербайджану, а в регионе разместятся российские миротворцы.

