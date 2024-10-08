Пашинян заявил о готовности Армении подписать договор с Азербайджаном в октябре
Армения готова уже в текущем месяце подписать мирный договор с Азербайджаном. С таким заявлением выступил премьер-министр республики Никол Пашинян пои итогам переговоров в Кремле с президентом России Владимиром Путиным.
По словам главы правительства, министры иностранных дел двух закавказских республик согласились активизировать работы по финальному согласованию проекта мирного договора.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Пашинян позитивно оценил переговоры с Путиным в Москве, заявила пресс-секретарь армянского премьера. Перед этим президент РФ провел двустороннюю встречу с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Переговоры прошли в преддверии Саммита СНГ, который состоялся сегодня в Кремле.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru