Пашинян сохранит пост премьер-министра до парламентских выборов
Вице-спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что Никол Пашинян продолжит исполнять обязанности премьер-министра до парламентских выборов, которые пройдут в июне, сообщает РИА Новости.
По его словам, «других сценариев не обсуждалось».
Ранее Пашинян в своём Facebook написал, что внеочередные парламентские выборы - это «лучший выход из сложившейся внутриполитической ситуации». Глава кабмина добавил, что назначены они на 20 июня.
Кризис в Армении разгорелся после слов Пашиняна о непригодных российских ракетных комплексах «Искандер». После этого глава Генштаба ВС Армении Гаспарян призвал главу кабмина уйти в отставку, сообщает «Свободная пресса». Пашинян, в свою очередь, назвал выступление военных попыткой переворота и заявил, что вопрос его ухода должен решить народ.
Акции протеста с призывами к отставке Пашиняна не прекращаются в Армении с 10 ноября 2020 года, когда было подписано трехстороннее соглашение с Азербайджаном и Россией о прекращении конфликта в Нагорном Карабахе.
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