Пашинян назвал Россию стратегическими союзником
Премьер-министр Армении Никол Пашинян не сомневается, что Россия делает для Армении всё возможное. Такое заявление политик сделал в прямом эфире на своей странице в Facebook.
Глава армянского правительства отметил, что высоко ценит сотрудничество с Москвой, и в Армении чувствуют поддержку России как стратегического союзника армянского народа.
По словам Пашиняна, страны эффективно взаимодействуют на высшем уровне и продолжат искать решение создавшегося вопроса. Премьер выразил уверенность, что Россия будет делать для этого максимум.
Интенсивные бои в зоне многолетнего карабахского конфликта возобновились 27 сентября 2020 года и сообщения о столкновениях на спорной территории продолжают поступать несмотря на объявленное перемирие. Пашинян заявил, что на данном этапе, не видит дипломатического решения конфликта.
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