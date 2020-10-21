Пашинян назвал Россию стратегическими союзником

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не сомневается, что Россия делает для Армении всё возможное. Такое заявление политик сделал в прямом эфире на своей странице в Facebook.

Глава армянского правительства отметил, что высоко ценит сотрудничество с Москвой, и в Армении чувствуют поддержку России как стратегического союзника армянского народа.

По словам Пашиняна, страны эффективно взаимодействуют на высшем уровне и продолжат искать решение создавшегося вопроса. Премьер выразил уверенность, что Россия будет делать для этого максимум.

Интенсивные бои в зоне многолетнего карабахского конфликта возобновились 27 сентября 2020 года и сообщения о столкновениях на спорной территории продолжают поступать несмотря на объявленное перемирие. Пашинян заявил, что на данном этапе, не видит дипломатического решения конфликта.

