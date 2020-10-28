Пашинян рассказал о российских пограничниках на границах Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил присутствие российских пограничников на границе Армении и НКР и добавил, что «в этом нет никакой новости».

Армянский премьер рассказал об этом в интервью испанскому агентству EFE. На просьбу прокомментировать фотографии якобы российских военных на границе Пашинян ответил, что пограничники России всегда находились на границе Армении с Турцией и Ираном.

Также глава армянского правительства добавил, что в связи с текущей ситуацией российские военные присутствуют на юго-востоке и юго-западе Армении, на границах с районами Карабаха, контролируемыми Азербайджаном, и Нахичеванской автономной республикой.

Пресс-служба Пашиняна подтвердила его высказывания, отметив, что они не вошли в итоговую версию интервью. После цитаты из беседы в своём Twitter опубликовал журналист EFE Пабло Гонзалез.

Российские пограничники находятся на границах Армении согласно двустороннему договору Москвы и Еревана. Система охраны армянской границы сохранилась со времен Советского Союза. Численность погранвойск России в Армении — около 4,5 тысяч человек.

Конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Республики обвинили друг друга в обстрелах в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об атаках на мирное население. Несколько раз Ереван и Баку заключали соглашение о перемирии, однако боевые действия продолжались. В понедельник вступило в силу уже третье соглашение о прекращении огня, принятое главами МИД Армении и Азербайджана в Вашингтоне.





