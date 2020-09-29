Пашинян предупредил об угрозе существования народа Армении

Об угрозе существования армянского народа заявил глава правительства республики Никол Пашинян, комментируя обострение конфликта в Нагорном Карабахе с Азербайджаном. В эфире телеканале «Россия 1» он призвал мировое сообщество осудить действия Баку и поддерживающей его Анкары, а также заставить Турциию покинуть кавказский регион.

Пашинян также подтвердил, несмотря на опровержение Анкары, что турецкий истребитель F-16 сбил Су-25 ВВС Армении в зоне конфликта. В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что истребители F-16 не участвуют в боевых действиях в зоне конфликта, передаёт РЕН ТВ. По словам Алиева, Турция играет «стабилизирующую» роль в этой ситуации.

Премьер-министр Армении также рассказал о жертвах среди мирного населения. По его словам, артиллерия Азербайджана обстреливает населенные пункты в Карабахе, передает Газета.ру.

Ранее лидер правящей парламентской фракции в парламенте Армении «Мой шаг» Лилит Макунц заявил, что Ереван рассматривает возможность заключения военно-политического союза с непризнанной республикой Нагорный Карабах, отмечает Ura.ru.

