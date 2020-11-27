Пашинян посетит с визитом Москву

Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Россию с рабочим визитом. Сообщение об этом опубликовано на сайте правительства республики.

Отмечается, что в Москву с 30 ноября по 4 декабря направят начальника службы протокола аппарата премьер-министра Эдуарда Арутюняна. Руководитель службы должен подготовить визит главы армянского правительства.

Официальной информации о сроках визита Пашиняна пока нет.

Однако по сообщению агентства «Интерфакс» со ссылкой на источник в правительстве Армении, премьер-министр республики посетит Москву 3 декабря.

По данным собеседника агентства, Пашинян примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, которое пройдёт в российской столице 4 декабря.

