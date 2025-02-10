Пашинян посетит Францию и встретится с Макроном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился с визитом во Францию. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

«Пашинян 10-11 февраля отбыл с рабочим визитом во Францию. Премьер-министр примет участие в саммите по искусственному интеллекту», — отметили в кабмине Армении.

Кроме того, планируется встреча Пашиняна с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Ранее премьер Армении побывал с визитом в Вашингтоне, напоминает 360.ru.

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