Пашинян подтвердил, что турецкий F-16 сбил Су-25 ВВС Армении
Штурмовик Су-25 ВВС Армении действительно был сбит турецким истребителем в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Это подтвердил глава правительства Армении Никол Пашинян в эфире телеканала «Россия-1» . Ранее Анкара попыталась опровергнуть факт уничтожения армянского самолёта.
Премьер-министр Армении также заявил, что высокопоставленные представители турецких вооружённых сил находятся на территории Азербайджана и руководят действиями азербайджанских подразделений в зоне противостояния. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев отверг утверждения, что Турция стала стороной конфликта в Нагорном Карабахе и оказывает Баку поддержку.
Пашинян назвал события в Нагорном Карабахе войной с участием большого числа войск. Он призвал Баку к прекращению огня и возобновлению переговоров.
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