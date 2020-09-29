Пашинян подтвердил, что турецкий F-16 сбил Су-25 ВВС Армении

Штурмовик Су-25 ВВС Армении действительно был сбит турецким истребителем в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Это подтвердил глава правительства Армении Никол Пашинян в эфире телеканала «Россия-1» . Ранее Анкара попыталась опровергнуть факт уничтожения армянского самолёта.

Премьер-министр Армении также заявил, что высокопоставленные представители турецких вооружённых сил находятся на территории Азербайджана и руководят действиями азербайджанских подразделений в зоне противостояния. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев отверг утверждения, что Турция стала стороной конфликта в Нагорном Карабахе и оказывает Баку поддержку.

Пашинян назвал события в Нагорном Карабахе войной с участием большого числа войск. Он призвал Баку к прекращению огня и возобновлению переговоров.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТурцияСу-25Армения
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