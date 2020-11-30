Пашинян отменил декабрьский визит в Москву

Глава правительства Армении Никол Пашинян отменил намеченный ранее визит в Москву в начале декабря. Решение принято в связи с тем, что заседание Евразийского межправительственного совета 4 декабря и саммита глав стран ОДКБ пройдут в режиме видеоконференции.

Такое пояснение дали «Интерфаксу» в пресс-службе армянского кабинета министров. Ранее сегодня Пашинян провёл телефонную беседу с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Согласно сообщению официального Еревана, они обсудили ряд тем, связанных с двусторонней союзнической повесткой.

Оппозиция в Армении продолжает требовать отставки Никола Пашиняна, обвиняя его в капитуляции перед Азербайджаном в карабахском конфликте. Так оппоненты премьера расценивают подписанное им 9 ноября совместное заявление с лидерами России и Азербайджана о полном прекращении боевых действий.

Сегодня активисты вновь предпринимают попытки перекрыть центральный проспект Еревана, требуя ухода премьер-министра. Полиция проводит задержания.

