Пашинян не примет участия в неформальном саммите СНГ из-за COVID-19

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не примет участие в неформальном саммите СНГ из-за коронавируса. Об этом политик сообщил в соцсетях.

Пашинян поделился, что в минувший понедельник сдал положительный тест на COVID-19, провел два дня в самоизоляции и затем, после отрицательного результата, вернулся к обычному графику.

«Посоветовавшись с коллегами, я не буду участвовать в неформальном саммите лидеров стран СНГ», — добавил премьер.

Встреча состоится 25 декабря в Санкт-Петербурге.

Кроме того, Пашинян пообещал до конца дня принять решение об участии в заседании Высшего экономического совета ЕАЭС, запланированном на 26 декабря.

Ранее Никол Пашинян посетил заседание Евразийского межправительственного совета. Мероприятие прошло в Москве, напоминает Ura.ru.

