Пашинян не примет участия в неформальном саммите СНГ из-за COVID-19
Премьер-министр Армении Никол Пашинян не примет участие в неформальном саммите СНГ из-за коронавируса. Об этом политик сообщил в соцсетях.
Пашинян поделился, что в минувший понедельник сдал положительный тест на COVID-19, провел два дня в самоизоляции и затем, после отрицательного результата, вернулся к обычному графику.
«Посоветовавшись с коллегами, я не буду участвовать в неформальном саммите лидеров стран СНГ», — добавил премьер.
Встреча состоится 25 декабря в Санкт-Петербурге.
Кроме того, Пашинян пообещал до конца дня принять решение об участии в заседании Высшего экономического совета ЕАЭС, запланированном на 26 декабря.
Ранее Никол Пашинян посетил заседание Евразийского межправительственного совета. Мероприятие прошло в Москве, напоминает Ura.ru.
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