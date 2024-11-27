Пашинян не будет участвовать в саммите ОДКБ в Астане
27 ноября 202412:04
Премьер-министр Армении Никол Пашинян не примет участия в саммите Организации Договора о коллективной безопасности в Астане. Об этом сообщила пресс-секретарь политика Назели Багдасарян в беседе с порталом 24News.
«Позиция Республики Армения относительно замораживания участия в деятельности ОДКБ не изменилась», — указала Багдасарян.
Саммит ОДКБ в Казахстане состоится 28 ноября.
Ранее Никол Пашинян заявил, что Армения заморозила деятельность в организации, напоминает RT. По словам политика, ОДКБ якобы создала угрозы для суверенитета страны.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru