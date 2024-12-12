Пашинян назвал отказ Армении от границ времен СССР отказом от государственности

Отказ Армении от существовавших в составе СССР границ будет отказом от суверенитета и государственности, считает премьер-министр республики Никол Пашинян. Об этом он написал в соцсетях.

Как отметил политик, этот подход очень опасен для Армении.

«Отказ от карт времен СССР может означать отказ от государственности и независимости, потому что мы получили независимость на территории Советской Армении и международное сообщество признало нас таковыми», — подчеркнул Пашинян.

По словам премьера, верность международно признанной территории Армении важна для безопасности страны и «является буфером». Как отметил Пашинян, не признавая международно признанную территорию, граждане дают возможность не признавать ее другим.

Ранее премьер Армении заявил, что коллективное социальное мышление населения республики антигосударственно, подсознание граждан «настроено против государства», напоминает 360.ru.

