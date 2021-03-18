Пашинян назвал дату внеочередных парламентских выборов в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своём Facebook написал, что внеочередные парламентские выборы в республике состоятся 20 июня.

По его словам, это «лучший выход из сложившейся внутриполитической ситуации».

Пашинян отметил, что такое решение было принято после встречи с лидером фракции «Процветающая Армения» Гагиком Царукяном, а также консультаций с президентом Армении Арменом Саркисяном, представителями фракции «Мой шаг» и лидером фракции «Просвещенная Армения» Эдмоном Марукяном.

Кризис в Армении разгорелся после слов Пашиняна о непригодности к использованию российских ракетных комплексов «Искандер». После этого глава Генштаба ВС Армении Гаспарян призвал главу кабмина в отставку, сообщает RT. Пашинян, в свою очередь, назвал выступление военных попыткой переворота и заявил, что вопрос его ухода должен решить народ.

Акции протеста с призывами к отставке Пашиняна не прекращаются с 10 ноября 2020 года, когда было подписано трехстороннее соглашение с Азербайджаном при участии российской стороны о прекращении конфликта в Нагорном Карабахе.