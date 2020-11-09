Пашинян надеется на Байдена в вопросе прекращения войны в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил Джо Байдену поздравление в связи с его победой на выборах президента США, следует из сообщения пресс-службы главы кабмина.

В поздравлении Пашинян выразил надежду на участие Байдена в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. «Приветствую ваше видение разрешения конфликта исключительно мирным путем, которое вы изложили, будучи кандидатом в президенты. Надеюсь, ваша администрация предпримет активные шаги для прекращения войны и достижения всеобъемлющего урегулирования конфликта на основе гарантий, обеспечивающих безопасность народа Арцаха посредством осуществления его права на самоопределение»,— говорится в сообщении.

Премьер-министр обвинил Азербайджан и Турцию в использовании на своей стороне наемников.

Ранее министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, выступая в парламенте, обозначил трёх врагов, которым противостоят жители Нагорного Карабаха. По словам главы МИД, борьба идёт с Турцией, международными наемниками-террористами и Азербайджаном.

Конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе в очередной раз обострился 27 сентября 2020 года. Стороны обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирного населения. Уже третье соглашение о перемирии вступило в силу вступило в силу 26 октября.

